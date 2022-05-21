تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد حريق شب عشية يوم الجمعة ببساتين واحات النخيل بمنطقة تيبرغامين التابعة لبلدية أوقروت جنوب ولاية تيميمون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصالح إنه فور ورود المعلومات بنشوب هذا الحريق هرع عناصر وحدة الحماية إلى موقع الحادث حيث تم تسخير كل الإمكانيات لإخماد الحريق وتفادي انتشاره في الواحة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقد ساهمت جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين تنقلوا بدورهم إلى عين المكان في إطفاء الحريق مدعومين بسكان المنطقة.

وقدرت الخسائر الأولية للحريق من طرف مصالح الحماية المدنية بخمسة هكتارات من أصل المساحة الإجمالية للواحة البالغة 1.050 هكتار تضم 1.420 نخلة محروقة و172 نخلة منقودة إلى جانب نفوق 14 رأسا من الأغنام ميتة و10 دجاجات وثلاثة رؤوس ماعز في حين تتواصل العملية لتطويق الحريق.