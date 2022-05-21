يشارك الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة في أشغال الدورة الـ 26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -ألكسو، التي ستفتتح اليوم السبت بتونس العاصمة.

وأوضح بيان لوزارة التربية، إن الوزير التقى، يوم الجمعة 20 ماي 2022، على هامش أشغال الدورة عند وصوله مطار قرطاج الدولي، محمد ولد اعمر، المدير العام للألكسو، الذي كان في استقباله برفقة رئيس المجلس التنفيذي والأمين العام لذات المجلس، وقد حضر هذا اللقاء سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال.

وأضاف البيان، أن اللقاء تناول عدة مواضيع أبرزها الدور المنتظر والمهم الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة الألكسو وبحث السبل من أجل دفع عجلة التعاون التربوي وترقيته بين أعضاء هذه المنظمة.

كما كان الوزير لقاء، بنظيره التونسي فتحي السلاوتي، بمقر وزارة التربية. وقد ثمن الطرفان في بداية اللقاء التوقيع على البرنامج التنفيذي 2022-2023-2024 بين الحكومتين الجزائرية والتونسية في شهر ديسمبر 2021 في الميدان التربوي.