كشفت اليوم السبت، وسائل إعلام إيطالية أن تجربة الدولي الجزائري فوزي غلام في دوري " السيري أ"، قد إنتهت بصفة رسمية.

وأفاد موقع" كورييري ديلو سبورت" و " كالتشيو نابولي"، أن غلام سيخوض غدا مباراة الوداع الأخير للجماهير وذلك في ختام مواجهات الموسم أمام سبيزيا.

ووفق المصدر ذاته، فإن المدرب سباليتي فضل إشراك العناصر التي لم تشارك كثيرا هذا الموسم بما فيهم غلام الذي سيدخل كأساسي في منصب جناح أيسر.

للتذكير، فإن اللاعب الأسبق لنادي سانت إتيان الفرنسي عانى من الإصابات التي أثرت على مشواره الكروي سواء مع المنتخب الوطني أو ناديه.