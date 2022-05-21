نجح النجم الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في التتويج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الحالي 2021/2022 قبل جولة واحدة على نهاية منافسات "البريميرليغ"، وهو التتويج الثاني من نوعه على التوالي.

وشارك زميل الدولي الجزائري رياض محرز، في 27 مباراة مع مان سيتي كما ساهم خلالها في 14 هدفا حيث سجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

وقال فودين نجم السيتي عقب فوزه بالجائزة، "أنا فخور جدًا بالفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم، للموسم الثاني على التوالي هناك الكثير من اللاعبين الشباب الموهوبين في البريميرلغ هذا الموسم وإنه لشرف حقيقي للفوز في ذلك مرة أخرى".