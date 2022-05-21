أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 90 في شطره العابر لإقليم بلدية عمي موسى بولاية غليزان.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية لدائرة عمي موسى تدخلت على الساعة التاسعة وخمس دقائق من صبيحة هذا السبت بدوار المناصرية التابع إداريا لبلدية عمي موسى، على مستوى الطريق الوطني رقم 90 في اتجاه وادي أرهيو، من أجل حادث مرور ناجم عن اصطدام مباشر ما بين سيارة طاكسي جماعي وسيارة سياحية مزودتين بالسيرغاز الأولى من نوع داسيا لوڨان والثانية ستابواي.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث تسبب في إصابة تسعة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 18 و41 سنة هم ستة رجال وثلاث نساء من بينهم امرأة في حالة حرجة تعاني من جرح عميق على مستوى الجبهة وكدمات في العين اليسرى حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى عمى موسى.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد حيثيات وملابسات هذا الحادث المروري.