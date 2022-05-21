كشف اليوم تقرير بلجيكي، أن نادي سبورتينغ شارل لوروا شرع في التحضير للموسم الكروي القادم خاصة من ناحية التعداد.

موقع"دي آش"، البلجيكي أكد أن النادي يسعى للظهور بقوة مستقبلا وذلك من خلال إعادة هيكلة وتأطير التعداد الحالي.

نفس المصدر أوضح أن الفريق سيكون في مهمة إقناع الدولي الجزائري ومتوسط ميدانه، آدم زرقان بالبقاء لموسم آخر وهو الذي نجح بدوره في الإقناع وإثبات مستواه بدليل مشاركته الأساسية في أغلب المباريات.

وكانت تقارير فرنسية، قد أوضحت أن أولمبيك ليون يراقب اللاعب عن كثب بنية ضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي، خاصة وأن اللاعب لا يمانع في خوض تجربة وتحدي جديد في " الليغ 1".

للتذكير فإن ابن اللاعب الأسبق لوفاق سطيف ماليك زرقان يلعب على شكل إعارة لموسم واحد من نادي بارادو.