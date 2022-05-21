أسعف أعوان الحمية المدنية لولاية غليزان أربعة أشخاص من عائلة واحدة تعرصوا اليوم السبت للاختناق بالغاز بمنزلهم الواقع بحي 400 مسكن برمادية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في منشور لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الرئيسية لولاية غليزان تدخلت زوال هذا السبت في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسا وعشرين دقيقة (11:25) بحي 400 مسكن برمادية من أجل حالة اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود داخل مطبخ بشقة تقع بالطابق الأرضي لعمارة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الأربعة المختنقين هم امرأة تبلغ من العمر 41 سنة وثلاثة من أبنائها (ابن وبنتان) تتراوح أعمارهم بين 05 و12 سنة وجدوا وهم يعانون من ضيق في التنفس وحالة إغماء، حيث قدم لهم الأوكسجين في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى غليزان بحضور مصالح الشرطة.