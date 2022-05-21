وضعت روسيا، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن وعددا من مسؤولي إدارته، على قائمة الأمريكيين الممنوعين من دخول البلاد.

وقالت السلطات الروسية، إنها قررت حظر دخول 963 أمريكيا إلى أراضيها بينهم بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز. وهذه ليست أول خطوة في هذا الاتجاه، إذ قررت موسكو في أفريل الماضي، منع 29 أمريكياً بينهم مسؤولون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من دخول أراضيها.

وضمت هذه القائمة الأولية، نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس. والمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي. وتأتي هذه القرارات في ضوء التوتر المتزايد بين الغرب وموسكو على ضوء الحرب في أوكرانيا، إذ يفرض كل طرف عقوبات على الآخر منذ فيفري الماضي.