حسم رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الجدل حول صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن خبير كرة القدم الإسبانية، غويليم بالاغي، قوله إن "بيريز نزل إلى غرفة ملابس ريال مدريد، مساء أمس الجمعة، بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس لحساب منافسات الدوري الإسباني، وأبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع للميرينغي".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "حديث بيريز يعني أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قرّر في نهاية المطاف تجديد عقده مع سان جرمان، الذي عرض عليه امتيازات مغرية لإبعاده عن سانتياغو برنابيو".

وكان تقرير إعلامي إسباني كشف مؤخرا، تفاصيل جديدة متعلقة بعرض باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

وأفاد البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، بأن "العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو"، مضيفا أن "باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، فضلا عن العرض المالي الموجود على الطاولة".

وأوضح البرنامج أنه "لا أحد في غرفة تبديل ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الآن". وكشف كيليان مبابي أخيرا، عن الموعد النهائي الذي سيتخذ فيه القرار الخاص بمستقبله.

وقال مبابي، خلال حضور حفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية، والذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022 "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبا جدا، حُسم الأمر تقريبا". وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي"، محدداً أنه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في جوان المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.