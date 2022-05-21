عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، وذلك بناء على الدستور، لاسيما المواد 91 فقرة 7 و92 و165 .
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد تم تعيين السيدة والسادة
- عبد الله زياني، ببشار
- عبد القادر حمدان بتامنغست
- صليحة عواق، بالجزائر
- کمال حليمي، بقسنطينة
- نصر الدين عمران، بورقلة
- عبد الرحمي بن حميدة، بوهران
وبالنسبة لمحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، فقد تم تعيين السادة
- مصطفي عبدي، ببشار
- محمد الأمين صباحي، بتامنغست
- محمد بن لخضر بن عبد الله، بالجزائر
- عبد الوهاب بوناب، بقسنطينة
- السعيد شيشة، بورقلة
- عبد القادر فارس، بوهران