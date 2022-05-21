

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، وذلك بناء على الدستور، لاسيما المواد 91 فقرة 7 و92 و165 .

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد تم تعيين السيدة والسادة

- عبد الله زياني، ببشار

- عبد القادر حمدان بتامنغست

- صليحة عواق، بالجزائر

- کمال حليمي، بقسنطينة

- نصر الدين عمران، بورقلة

- عبد الرحمي بن حميدة، بوهران

وبالنسبة لمحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، فقد تم تعيين السادة

- مصطفي عبدي، ببشار

- محمد الأمين صباحي، بتامنغست

- محمد بن لخضر بن عبد الله، بالجزائر

- عبد الوهاب بوناب، بقسنطينة

- السعيد شيشة، بورقلة

- عبد القادر فارس، بوهران