دعا رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، جابر عن عطوش، الحكومة التونسية إلى التفكير في حلول على الأمد القريب لإنقاذ الموسم السياحي من بينها توقيع اتفاق مع الحكومة الجزائرية يتيح تنظيم رحلات بالحافلات بين البلدين.

وقال بن عطوش إنّ هذه السفريات، التّي يمكن تنظيمها في الاتجاهين من طرف وكالات الأسفار في ظلّ توفر معدات النقل الضرورية والملائمة وذلك في انتظار رفع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأكد أنّ هذا الحل سيفضي إلى كسب من بين 30 و40 % من السياح الجزائريين الذين يزورون في العادة تونس والذين تناهز أعدادهم 3.8 مليون سائح وكذلك إلى إقصاء الدخلاء على قطاع وكالات الأسفار من خلال تنظيم سفريات وفق حجوزات مؤكدة ومفوترة.

وأشار بن عطوش أنه إلى حد الآن يسمح للفاعليين التجاريين والجزائريين المقيمين بتونس بالتنقل بين تونس والجزائر عبر المعابر الحدودية البرية. وأضاف أن طريقة تسيير السفريات عبر الحافلات، ستساعد بعد عامين من جائحة "كوفيد -19"، على مساعدة المهنيين في البلدين من الاقتراب من الأرقام المسجلة سنة 2019 خاصة في ظل طلب قوي من السوق الجزائرية.

واعتبر بن عطوش إن الربط الجوي بين الجزائر وتونس لا يمكن أن يشكل حلا ملائما للطلب خاصة بفعل الكلفة المرتفعة لا سيما بالنسبة للعائلات باعتبار أن سعر تذكرة الطيران يكلف ما بين 700 و1200 دينار.