عبر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم، عن رضاه لما تم تحقيقه من أرقام في واقع الصادرات خارج المحروقات، وأن طموحه في ظل نجاح هذه السياسة، التي دعا إليها رئيس الجمهورية، رفع سقف عائدات الصادرات إلى 7 مليار دولار، بعد أن تخطت الـ 5.3 مليار دولار.

وأضاف كمال رزيق على هامش زيارته إلى القطاع بالبليدة، أنهم يتطلعون إلى اقتحام الأسواق الدولية وبالأخص الإفريقية بقوة، خصوصا وأن مؤشر تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات تحقق، بل أن ما بعث فيهم التفاؤل أكثر، أن عددا من المؤسسات الاقتصادية الوطنية، استطاعت أن تغطي بمنتجاتها جميع ولايات الوطن الـ 58، مقدما أمثلة ببعض المؤسسات، وأن ذلك يدل على أن تحقيق هدف تخطي الأسواق المحلية، أصبح غير مستحيل، وهو يدعو إلى تضافر الجهد لأجل تجسيد هذا الهدف، والتوغل بالأسواق العالمية بقوة، منوها في معرض تصريحه، بأن الجميل في كل هذا وبعث بينهم "الارتياح"، أن نسبة من هذه المؤسسات الاقتصادية، أصبحت تعتمد في صناعاتها ومنتوجاتها على "مواد أولية محلية وطنية 100 بالمائة "، معددا في ذلك، واقع المواد الأولية في بعض الأنواع الطاقوية والمنجمية .

وعن واقع التسممات، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، إلى أنهم رسموا مخططا في الصيف الجاري 2022، بإصدار تعليمات إلى مصالح الرقابة وقمع الغش، لأجل حماية صحة المواطن، وتفادي الوقوع في خطر التسممات الغذائية غير المحسوبة، واختيار لذلك شعار "صيف دون تسممات ".