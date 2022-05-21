أقال المدير العام لشركة النصرية، سفيان بوضرواية، المناجير العام، سيد علي لعزازي، من منصبه، بعد التصريحات التي أطلقها في قناة تلفزيونية خاصة.

وقد صرّح الأخير أن بوضرواية يقف وراء سقوط الفريق بتسييره العشوائي، مضيفاً أنه لا يعرف تسيير فريق بحجم النصرية وليست له علاقة بكرة القدم.

ولام لعزازي بوضرواية على تدخله في أمور لا تعنيه رغم أنه لم يكن رئيس النادي الذي هو سعودي والذي تنازل له بكل الصلاحيات، "كيف له أن يجلب مدربا والمناجير ليس على علم بالقضية" قال لعزازي الذي أوضح أن ما قام به خطأ لا يغتفر ولا يمكنه التغاضي عنه.

وبخصوص مغادرة بوغرارة، أشار لعزازي أن هذا لا يشرفه لأنه لا يمكنه أن يغادر بسبب أن الشهرين اللذين عملهما وتلقى مستحقاته قد انقضيا.