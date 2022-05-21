أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب "لا يحتمل وساطات"، مبرزا أن موقف الجزائر "واضح" بخصوص هذه المسألة.

وقال لعمامرة في تصريح للصحافة، على هامش معاينته لعملية سير مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية على مستوى مركز امتحان الجزائر العاصمة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار، أن هذا الموضوع (قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب) "لا يحتمل وساطات".

وأوضح الوزير، ردا عن سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال وجود وساطة من طرف المملكة العربية السعودية بين الجزائر والمغرب بالقول: "لا توجد وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا"، مشيرا إلى وجود "أسباب قوية تحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة".

وأكد لعمامرة بالمناسبة أن الجزائر تجمعها بالمملكة العربية السعودية "المصالح المشتركة والتوافقات"، وهو نفس الأمر --كما قال-- بالنسبة للدول الأخرى "عربية كانت أم افريقية أم غيرها"، مذكرا في ذات السياق بتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول هذا الموضوع.