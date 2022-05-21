ترسم، اليوم السبت، صعود اتحاد خنشلة ومولودية البيض إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأنهى "السيسكاوة" الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق) في الصدارة بعدما عاد بالتعادل (2-2) من تنقله لمواجهة حمراء عنابة في الجولة 30.

وبهذا يعود اتحاد خنشلة إلى حظيرة النخبة بعد 46 سنة كاملة من الغياب، وخلال موسم شاق شهد تنافسا كبيرا حتى الجولة الأخيرة خاصة مع شباب برج منايل.

في مجموعة وسط-غرب حسمت مولودية البيض تأشيرة الصعود على حساب شباب تيموشنت، بعدما أطاح نسور الهضاب في الجولة الأخيرة بمولودية سعيدة (3-0).

ويعتبر هذا الصعود الأول في تاريخ النادي العريق الذي تأسس سنة 1936.

وعمت الأفراح ولايتي خنشلة والبيض مباشرة بعد صافرة النهاية، حيث خرج أنصار الناديين إلى الشوارع للاحتفال بهذا الانجاز التاريخي.