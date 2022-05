Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Remtane Lamamra a démenti, aujourd’hui, l’existence de quelconque médiation entre l’Algérie et le Maroc.

Intervenant sur Algérie24, Remtane Lamamra a affirmé que celui qui a été derrière la rupture des relations entre l’Algérie et le Maroc doit assumer ses responsabilités.