ترسم، اليوم السبت، سقوط نصر حسين داي إلى الرابطة المحترفة الثانية بعد خسارته الثقيلة أما سريع غليزان بنتيجة ثقيلة استقرت عند 5 أهداف مقابل 31، في إطار الجولة 31.

وبهذا تم التعرف على هوية ثلاثة أندية ستودع الرابطة المحترفة الأولى هي ودا تلمسان، سريع غليزان إضافة إلى النصرية، في انتظار المقعد الرابع.

ويقبع العاصميون في المركز 16 بـ22 نقطة فيما يحتل الرابيد المركز 17 بـ19 نقطة.

في مقابلة أخرى، حقق هلال شلغوم العيد فوزا ثمينا على مولودية الجزائر بنتيجة هدفين دون مقابل، حيث يقترب المحليون من ضمان البقاء بعدما رفعوا رصيدهم إلى النقطة 40 في المركز 11، فيما تعاني المولودية في الفترة الأخيرة وباتت مهددة بفقدان فرصة المنافسة على المناصب المؤهلة للمنافسات الخارجية.

من جهته، عاد نجم مقرة بنقطة ثمينة من تنقل صعب إلى الشلف لمواجهة الأولمبي المحلي على ملعب بومزراق.

وانتهت المواجهة كما بدأت بالتعادل السلبي، حيث تتمركز مقرة في المرتبة 12 بـ38 نقطة، في الوقت الذي ضمن الأولمبي بقاءه مبكرا، محتلا المرتبة السابعة بـ46 نقطة.

في مقدمة الترتيب، يتواصل الصراع بين شبيبة القبائل وشبيبة الساورة حول المركز الثاني المؤهل إلى المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزهما على وداد تلمسان وأولمبي المدية على التوالي.

ويحتل "الكناري" الوصافة برصيد 57 نقطة متبوعا بنسور الجنوب في المركز الثالث (53 نقطة) مع مقابلة متأخرة، حيث من المنتظر أن يستمر الصراع بين الطرفين إلى غاية الجولات الأخيرة.

وستستكمل مواجهات الجولة غدا الأحد بإجراء مقابلتين تجمع الأولى بين مولودية وهران وشباب بلوزداد على ملعب زبانة والثانية بين أمل الأربعاء ووفاق سطيف بملعب اسماعيل مخلوف.