Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a affirmé lors de sa participation à la réunion du Groupe de vision stratégique "Russie et Monde islamique" à Kazan (République du Tatarstan), la nécessité de relancer le rôle de cet organe pour consolider les relations de coopération entre tous ses membres, a indiqué, vendredi, un communiqué du Conseil.

M.Ghlamallah a appelé lors de sa participation aux travaux de la 12e session de la réunion du groupe de vision stratégique "Russie et Monde Islamique" à Kazan, à "relancer le rôle de cet organe pour raffermir les liens de coopération entre tous ses membres".

Le représentant de l'Algérie a proposé "l'élaboration d'un plan d'action commune et de coopération dans divers domaines, culturel, touristique et commercial, plaidant en faveur d'un rapprochement des idées et des orientations en vue de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun".

Le président du HCI a par ailleurs rappelé "le parcours historique des relations algéro-russes qui sont un modèle de coopération internationale et que les dirigeants des deux pays tiennent à renforcer", estimant que le récent appel téléphonique entre les Présidents Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, vient consolider le dialogue fructueux et la coopération bilatérale permanente".

Les travaux de la 12e session du Groupe de vision stratégique "Russie-Monde islamique", qui se tiendra les 19 et 20 mai, ont porté sur le thème "La préservation de la diversité culturelle et de la solidarité, principe de base pour le renforcement de l'identité citoyenne".

M.Ghlamallah participera, également, aux travaux du 12e sommet économique international "Russie-Monde islamique", et prendra part aux festivités célébrant les 1100 ans de la conversion des peuples de la République du Tatarstan à l'Islam.