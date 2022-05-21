قاطع نواب عن ولاية سطيف، اليوم، الجزء الثاني من برنامج زيارة وزيرا التعليم العالي والفلاحة للولاية اللذين حضرا اختتام الدورة الثانية للأسبوع الوطني العلمي التي احتضنتها جامعة فرحات عباس.

وعانى ممثلو الشعب من تهميش واضح من قبل مصالح الولاية إلى درجة عدم تمكين أيا من النواب بالمشاركة في عملية التكريم التي مست عشرات المشاركين في الأسبوع العلمي حسب شهادة نائب من الموالاة فضل عدم الكشف عن هويته.

واحتجاجا على هذه المعاملة غادر برلمانيون القاعة دون إكمال برنامج الزيارة ومنها الجزء المتعلق بزيارة مخبر تطوير الفلاحة ببلدية قلال.

وبحسب أعضاء في الوفد البرلماني فإن النواب ضاقوا ذرعا بهذه الممارسات التي تناقض التعليمات الموجه من الحكومة للولاة والمدراء الولائيين للانفتاح على ممثلي الشعب.