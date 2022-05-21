قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن كوريا الشمالية لم ترد على عرض واشنطن تزويدها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد أول انتشار معترف به للوباء.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ أن ما يقرب من 2.5 مليون شخص أصيبوا "بحمى غريبة" في كوريا الشمالية، وإن جميع أنحاء البلاد تخضع للإغلاق.

ويُعتقد أن هذا البلد معرض للخطر بشكل خاص، لأنه ليس لديه سوى القليل من أنظمة الاختبارات أو إمدادات اللقاح.

ووفق ما نقلت "بي بي سي"، أعلن بايدن عرضه في مؤتمر صحفي في كوريا الجنوبية.

وقال بايدن في ظهور مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول: "لقد عرضنا اللقاحات، ليس فقط على كوريا الشمالية ولكن للصين أيضًا، ونحن مستعدون للقيام بذلك على الفور".

وكان النظام الحاكم في كوريا الشمالية، قد رفض سابقًا عروض لقاحات من كوفاكس - وهو البرنامج العالمي لتقاسم اللقاحات - ومن كوريا الجنوبية كما رفض عروضا أخرى حسبما أفادت التقارير.

وأوصت وسائل الإعلام الحكومية المواطنين بعلاجات بدائية، مثل شاي الأعشاب والغرغرة بالماء المالح وتناول المسكنات مثل الإيبوبروفين، بينما اتهم زعيم البلاد كيم جونغ أون المسؤولين بإفساد توزيع احتياطيات الأدوية الوطنية.

وتكافح الصين أيضًا للسيطرة على موجة انتشار قوية لمتغير أوميكرون شديد العدوى، حيث يخضع عشرات الملايين من الأشخاص لشكل من أشكال الإغلاق.