صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية تعديل للقانون التجاري تم من خلاله إدراج شركة المساهمة البسيطة.

وأكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أن "هذا الشكل القانوني الجديد للشركات صيغة أكثر مرونة وملاءمة للشركات الناشئة".

كما أوضح أن "لديه العديد من المزايا منها "عدم إشتراطها لحد أدنى للشركاء، لا يوجد حد أدنى لرأس المال، يُحرَّر القانون الأساسي بالإرادة الحرة للشركاء، وهذا ما قد يسهل كثيرا العلاقة بين المؤسسين والمستثمرين".

ومن المزايا، أيضا حسب نفس المسؤول "إمكانية يمكن إصدار أسهم "تقديم عمل"تأخذ شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها وهذا ما يسمح بتثمين المساهمة غير المادية كالبراءات والخبرة ونتائج البحث والتطوير".

وعليه انتهى المسؤول إلى القول أن "هذا الشكل الجديد مَرن مُقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأقل تعقيدا من الشركات ذات الأسهم، وهي لبنة أخرى تضاف إلى الإطار القانوني للشركات الناشئة في الجزائر".