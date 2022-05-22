عاين، السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عملية سير مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية على مستوى مركز امتحان الجزائر العاصمة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار.

وحسب بيان للوزارة، تأتي عملية التوظيف هذه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتعزيز الجهاز الدبلوماسي، والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ وزارة الشؤون الخارجية من حيث عدد المترشحين والذي فاق 25 ألف و500.

وأضاف نفس المصدر بأن المسؤول قد أسدى تعليمات للاحترام الصارم للقانون من أجل ضمان شفافية ونزاهة المسابقة كما شدد قبل ذلك على ضرورة أخذ كل التدابير اللازمة لضمان مشاركة كل المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما من خلال فتح باب الترشح لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج فضلاً عن توفير التسهيلات اللازمة لأبناء الجنوب الجزائري الذين سيمتحنون على مستوى مركز ورقلة، بالإضافة إلى أربعة مراكز جهوية أخرى في كل من قسنطينة وهران، البليدة والجزائر العاصمة.

واغتنم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج هذه المناسبة، أضاف البيان، لإسداء جزيل الشكر لمنتسبي قطاعات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وأجهزة الأمن على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني، وكذا الدور الإيجابي لقطاع الإعلام.

كما ركز الوزير لعمامرة على "معيار النوعية المنتظرة من خلال هذه المسابقة المبنية على قواعد صارمة، حيث وبعد اجتياز الامتحانات الكتابية، سيخضع المترشحون المقبولون لامتحان شفوي".