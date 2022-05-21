أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بيان حول "عمليات تتويج وتقليم الأشجار الممارسة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الفترة غير الملائمة للدورة البيولوجية للأشجار مما يؤدي إلى اتلافها".

وذكر البيان أنه "تم استداء عليمات صارمة لجميع محافظي الغابات ومديري المصالح الفلاحية لمنع ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تضر بالثروة النباتية".

وذكّر نفس المصدر بـ"وجوب خضوع كل عملية تتويج الأشجار لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات مع الامتثال للمنهج التقني الخاص بعملية التتويج من أجل ضمان احترامه من طرف المصالح المختصة، مع مراعاة فترة الراحة البيولوجية للأشجار".

وتم الأسبوع الماضي تداول على نطاق واسع مقطع فيديو، لعملية قطع الأشجار نتج عنها اتلاف أشجار بطريقة تم وصفها بـ"المخالفة للمعايير"، ونتج عنه "نفوق طيور أبو قردان.

وقام إثر ذلك الناشط البيئي "إسلام العنقاوي" من نقل طيور أبو قردان (تشيتو مالح) من ولاية البليدة حتى ولاية قسنطينة على مسافة 400، حيث تم إيصالها لمعهد علوم البيطرة بقسنطينة ليتم التكفل بهم ورعايتهم إلى غاية إطلاق سراحهم.

وتكون الحادثة أحد محركات إصدار بيان وزارة الفلاحة.