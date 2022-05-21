أصدرت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بيانا يتضمن موقفها حول اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

وذكرت الكنفدرالية بأن خطوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "ستلبي طموحات المستثمرين بما يساهم في تحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة".

وأضاف ذات المصدر بأن "مشروع القانون الجديد للاستثمار المتضمن لـ18 تعديلا جديدا التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، ما هو الا دليل دامغ على التزامه بتعهداته الانتخابية، خاصة بعد أن طالب بإحداث المزيد من التعديلات، باعتبار أن هذه الوثبة التي تركز عليها سياسة البلاد مهمة لاستدراك ما فاتها من فرص استثمارية في القطاعات الحيوية على غرار الزراعة والمناجم والسياحة من أجل أن تكون "بديلا" لاحتكار عائدات النفط".

كما أشارت الكنفدرالية إلى كون "هذه القرارات الجريئة ستمكن رجال الأعمال المحليين والأجانب من خلق فرص استثمارية بهندسة جزائرية، نحو اقتصاد السوق لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم، باعتبار أن الاستثمار عامل أساسي للنهوض بالاقتصاد المحلي والوطني، وهو ما تعول عليه بلادنا اليوم، بعد أن رافعت الحكومة تحديات جديدة لأجل تطوير الرؤى الاستثمارية وجلب الأموال وخلق الثروة."