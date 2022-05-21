تمت تزكية الجزائر لعضوية نائب رئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية الذي تم تأسيسه يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وحسب ما أفاد به، السبت بيان لمجلس الدولة فإنه "بمناسبة تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، جرت يوم 17 ماي الجاري بالقاهرة، احتفائية كبرى تحت رعاية وإشراف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن تأسيس هذا الاتحاد، فضلا عن الاحتفال باليوبيل الماسي لمجلس الدولة المصري باكتمال 75 عاما على إنشائه، حيث استقبل الرئيس السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، وذلك بمشاركة وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، ورئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد محمود حسام الدين".

وحسب نفس المصدر، فقد مثل الجزائر في هذه الاحتفائية فريدة بن يحيى، رئيسة مجلس الدولة، وموسى بوصوف، رئيس غرفة بمجلس الدولة، وقد "تمت تزكية فريدة بن يحيى نائبا لرئيس الاتحاد لمدة سنتين، وبذلك ستكون الدورة المقبلة للاتحاد برئاسة مجلس الدولة الجزائري طبقا للنظام الأساسي للاتحاد"، يضيف ذات البيان.

وأضاف البيان بأن نائب رئيس الاتحاد، فريدة بن يحيى، ألقت كلمة دعت من خلالها إلى "دعم هذه الهيئة بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف بين أبناء القارة الأفريقية".

وأشار إلى أن هذه الهيئة التي مقرها القاهرة، والتي عرفت انضمام 21 دولة، تهدف على الخصوص إلى "التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحصانته ومثله وقيمه العليا وتشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الإفريقية وتقديم الرأي والمشورة في مجال القضاء الإداري والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعنى بالقضاء الإداري".