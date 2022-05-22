تمكن الدولي الجزائري يوسف بلايلي من تسجيل هدف في الدوري الفرنسي لكرة القدم في آخر جولة من البطولة.

وتلقى فريق بريست من طرف مضيفه بوردو هدفا أولا في الدقيقة 14 عن طريق ريكاردو مانغاس، قبل أن يعدل النتيجة دقيقتين بعدها عن طريق مونيي.

ونفس السيناريو تكرر مع هدف التقدم لصالح بوردو في الدقيقة 32، عن طريق مارا وعدل يوسف بلايلي النتيجة برأسية في الدقيقة 34.

وانتهت المباراة لصالح بوردو، بعد أن سجل مارا هدفا ثالثا في الدقيقة 73، وأضاف ديلروسيون هدفا رابعا في الدقيقة 75.

ويؤكد بلايلي من خلال مباراة اليوم، تألقه في آخر جولات الدوري الفرنسي للموسم 2021 / 2022