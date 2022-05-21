قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية سطيف، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مساء السبت، بمعية عدد من المسؤولين، بزيارة شركة "ساغروديف" وهي فرع من فروع مجمع تثمين المنتجات الزراعية.

وحسب بيان للوزارة، تتمثل مهمة هذه المنشاة العلمية، المجهزة بأحدث التقنيات ولها ثمانية مزارع نموذجية لإنتاج بذور البطاطا، في إنتاج بذور البطاطا القاعدية باستخدام التكنولوجيا المختبرية بغرض تجسيد برنامج تكثيف البذور وتلبية الاحتياجات الوطنية من البذور من الجيل الأول.

وأضاف نفس المصدر، أن الوزير اطلع على واقع قطاع الفلاحة بالولاية والبرامج الإستثمارية المخصصة لدعم القطاع، حيث إستعرض مدير المصالح الفلاحية مدى تطوير الشعب الفلاحية وتطهير العقار الفلاحي والكهرباء الفلاحية بالولاية.

وأضاف البيان بأن الوزير، ذكر فيما يخص حملة الحصاد والدرس لموسم 2021_2022، بضرورة دفع مجمل محصول الحبوب المنتجة محليا لهذا الموسم، وأعطى تعليمات صارمة لدعم ومرافقة المنتجين بهدف تعزيز المخزون الوطني من الحبوب.