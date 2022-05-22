قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي ‫إن حساسية الهستامين تعني عدم قدرة الجسم على تفكيك هرمون "الهستامين" ‫بسبب خلل في وظيفة الإنزيم "ديامين أوكسيديز" (Diamine oxidase).



‫وأضافت الجمعية أن أعراض حساسية الهستامين تتمثل في آلام البطن المتكررة ‫والانتفاخ والإسهال والصداع والشعور بسخونة الجسم واحمرار الوجه والطفح ‫الجلدي والحكة.



‫وتظهر هذه الأعراض بعد دقائق أو ساعات قليلة من تناول الأغذية المسببة ‫لحساسية الهستامين والمتمثلة في الجبن والأسماك المعلبة والنقانق والشاي ‫الأسود والفواكه الحمضية والمكسرات وجنين القمح.



‫وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض التي يمكن مواجهتها من ‫خلال العلاج الدوائي وتعديل النظام الغذائي.