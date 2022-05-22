تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، موجة حر شديدة قد تتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل ستمس عدة ولايات شمالية وداخلية.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه لها من الدرجة الأولى، أن الولايات المعنية هي : الشلف، غليزان، عين دفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف وستمتد صلاحية التنبيه من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت ذات المصالح من سقوط أمطار رعدية على كل من ولايات ، تمنراست، النعامة، عين قزام وجانت . و ستمتد صلاحية التنبيه من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا .