أسدل الستار على أغلب الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم، في موسم كان متباين للاعبي المنتخب الوطني قبل الشروع في المعسكر الإعدادي الذي يسبق مواجهتي أوغندا وتنزانيا التي تدخلان ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

في دوري الدرجة الأولى الفرنسي غادر خمس لاعبين جزائريين منافسات " الليغ1"، عقب سقوط أنديتهم إلى الدرجة الثانية، ويتعلق الأمر بلاعبا ماتز فريد بولاية وزميله الحارس ألكسندر أوكيجة، رفيق عبد الجليل مديوب، مهدي زركان وياسين عدلي من فريق بوردو، فيما ضمن يوسف بلايلي، هاريس بلقبلة، إيلان قبال، نبيل بن طالب، البقاء رفقة أنديتهم، أما ثلاثي نيس هشام بوداوي، آندي ديلور، يوسف عطال فقد ظفروا بمشاركة في دور المؤتمر الأوروبي الموسم القادم.

في إيطاليا وإنجلترا يتواجد إسماعيل بن ناصر ورياض محرز على بعد خطو من التتويج بلقب الكالتشيو مع آسي ميلان والبريميرليغ مع مانشستر سيتي، فيما يتجه آدم وناس نحو ضمان لعب منافسة قارية العام المقبل مع نابولي.

في ألمانيا يواجه العائد إلى صفوف" المحاربين" إسحاق بلفوضيل خطر السقوط، في حال خسارة ناديه هيرتا برلين أمام هامبورغ غدا الإثنين، و فشل هيرتا في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري الألماني، حيث تعادل في مباراة وخسر في مباراتين، وكانت نتيجة أخر مواجهة هي الخسارة أمام دورتموند وهي النتيجة التي جعلت الفريق يتراجع للمركز الثالث في أسفل الترتيب.

في المقابل أنهى المدافع رامي بن سبعيني منافسات" البوندسليغا"، في المركز العاشر مع ناديه بوروسيا منشغلادباخ الألماني. لقب " الليغا" الإسباني كان من نصيب ريال مدريد هذا العام، وسيلعب " الملكي" مباراته الأخير أمام زملاء عيسى ماندي، حيث نجح فياريال في البقاء ضمن حظيرة الكبار، في موسم صعب لمدافع "الخضر، وهو ما ينطبق على رشيد غزال مع بشيكتاش الذي أنهى الموسم في الملركز السادس بـ59 نقطة."في هولندا، ضمن متوسط ميدان "تفنتي" ، رامز زروقي مشارك قارية مع ناديه بعد إحتلالهم للمركز الرابع في الترتيب العام برصيد 68 نقطة، أما مواطنه أحمد توبة فإكتفى ناديه " فالفيك" بالمرتبة العاشرة بمجموع 34 نقطة.

في الدوري القطري أنهى المهاجم بغداد بونجاح، المنافسة مبكرا بعدما حصد لقب الدوري، لكن فريقه فشل في مواصل المشوار في منافسة رابط أبطال آسيا، فيما حل بن محمد بن يطو ثالث الترتيب مع الوكرة.

وسينهي اليوم الأحد، رباعي الدوري السعودي، الحارسين رايس مبولحي، مصطفى زغبة، أيوب عبد اللاوي و سفيان بن دبكة، البطولة مع الفرق التي ينشطون فيها، وسيلعبون جميعهم دون أي ضغط يذكر بعدما ضمنوا البقاء بصفة رسمية.

في الدوري التونسي، يتزامن ختام البطولة وموعد انطلاق تحضيرات" الخضر"، حيث يتجه كل من الياس شتي، عبد القادر بدران، أمين توغاي للتويج باللقب الدوري مع الترجي، أما حسين بن عيادة وزميله حسين لعوافي فيسعى ناديهما النجم الساحلي لإنهاء الموسم في مراكز متقدم وحجز مقعد قاري.

للتذكير، فإن سفيان فيغولي سيغادر رسميا فريق غلط سراي التركي الذي أنهى الموسم في المركز الثاني عشر، فيما يتواجد جمال بلعمري، مهدي تاهرات و سفيان هني بالإضافة إلى إسلام سليماني في فترة راحة منذ تسريح الأول من قطر القطري، والثنائي من الغرافة ، أما" السوبر" سليم فأيامه بات معدودة في فريق سبورتينغ لشبونة، بعد توتر العلاقة مع مدربه أموريم.