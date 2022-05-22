التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية د. خليل الحية، وعضوية عضو المكتب السياسي أ. حسام بدران، وأعضاء مكتب العلاقات العربية والاسلامية، بالسفير الجزائري بالدوحة مصطفى بوطورة، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية بقطر.

وخلال اللقاء، دعا خليل الحية الجزائر إلى مواصلة ما بدأت به من توحيد الموقف الفلسطيني والبدء بمنظمة التحرير الفلسطينية إصلاحاً كمدخل للعمل.

وبيّن الحية أن الشعب الفلسطيني اليوم في كل مكان يرى في المقاومة السبيل الوحيد لانتزاع حقوقه، وهي الوحيدة القادرة على لجم عربدة هذا الكيان الهش.

من جانبه رحب السفير الجزائري بوفد حركة حماس، مؤكدا استمرار الجزائر في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.