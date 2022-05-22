يتواجد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الثانية بـوهران. وقال الفريق السعيد شنـﭭريحة في تصريحات نقلها موقع القناة التلفزيونية الدولية: أعداؤنا يدركون تمام الادراك أن سّر قوتنا تكمن في وحدتنا وبالتالي فهم يعملون ليلة نهار وبالطرق والوسائل المتاحة على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد".

وأضاف: " إن هذه المؤامرات والممارسات العدائية وأن أضحت خلفياتها مكشوفة فإننا مطالبون جميعا كل من موقعه بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي".

كما أردف رئيس الأركان :"إن تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين بالإعتماد أساسا على ما تزخر به نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس اتجاه الوطن".

و واصل شنـﭭريحة الحديث مؤكدا: " تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين بالاعتماد على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس، أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزاء لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة".