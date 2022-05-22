أكدت اليوم الأحد، مصادر موثوقة لـ " الخبر"، نية عضو المكتب الفيدرالي السابق بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، عمار بهلول الترشح في إنتخابات " الفاف" المقبلة، كما لا يريد وليد صادي أيضا تفويت الفرصة من أجل دخول غمار السباق نحو مبنى دالي إبراهيم.

المصادر ذاتها، أكدت في إتصال بـ"الخبر"، أن عمار بهلول رئيس الرابطة الجهوية لولاية عنابة، قد يصطدم بالمرسوم التنفيذي رقم 14/330 المنظم للاتحادات الكروية والذي ينص على أن الرابطات الجهوية (عددها 9 وهي غير معتمدة) تحمل الفئة الاستشارية في الجمعيات العامة، فاللوائح الحالية لـ " الفاف" لا تنطبق مع المرسوم التنفيذي السالف الذّكر.

للتذكير فإن رئيس " الفاف"، عمارة شرف الدين كان قد أقدم على إيقاف كل من مولدي عيساوي وعمار بهلول المستقيل من المكتب الفيدرالي، وذلك على خلفية خرقهما لواجب التحفظ، حسبما كشفت عنه الهيئة الكروية في وقت سابق.