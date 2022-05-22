أصدر والي تلمسان مؤخرا قرارا ولائيا يمنع جمع ونقل النفايات بمختلف أنواعها من طرف الخواص بدون رخصة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لخلية الاتصال لمصالح الولاية.

وأبرز المصدر أن هذا القرار الولائي الذي يمنع جمع النفايات البلاستيكية والحديدية والنحاسية من طرف الخواص بدون رخصة، جاء بعد تفشي ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية النحاسية والأنابيب النحاسية وعدادات الماء وأغطية البالوعات والكراسي الحديدية المتواجدة بالفضاءات العمومية وتسببها في التذبذب في بعض الخدمات العمومية، كالانقطاعات المتكررة للكهرباء والهاتف الثابت وجعلت بعض المؤسسات العمومية تتكبد خسائر مادية كبيرة.

ويشترط هذا القرار على هؤلاء الخواص، حصولهم على رخصة من طرف مؤسسات مختصة في رسكلة وتدوير النفايات تسمح لهم بمزاولة نشاطهم، حسب البيان.

كما يعرض بموجب ذات القرار، المخالفين لمتابعات جزائية وحجز مركباتهم من طرف الجهات الأمنية المختصة.

وأشار بيان لخلية الاتصال لمصالح ولاية تلمسان إلى أن مصالح البلديات، عبر الولاية تقوم بعمليات تحسيسية لفائدة المواطنين لتوعيتهم بأهمية إبلاغ مصالح البلدية والمصالح الأمنية المختصة عن مثل هذه التصرفات للحد، من ظاهرة التعدي على الممتلكات العمومية.