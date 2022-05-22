استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، وفدا كونغوليا برئاسة وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، رونو جان ريتشارد إيتوا.

وحسب بيان الوزارة ، الطرفان ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين التي توصف بالشقيقة والتاريخية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال المحروقات. وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة وكذلك الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم نشاط المحروقات. كما أشار إلى رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الأفريقية.

كما ناقش الطرفان الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر من حيث البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال وكذلك في المجال التنظيمي.

وأضاف البيان ، أن الوزير أكد استعداد الجزائر لدعم جمهورية الكونغو من خلال التكوين ونقل درايتها وخبراتها في مجال المحروقات. من جهته أعلن الوزير الكونغولي أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات خاصة في مجال المحروقات حيث قال : "تجربة الجزائر في إدارة المحروقات وإنتاج الغاز والبتروكيماويات نموذجية. نريد الاستفادة من هذه التجربة لجعل الطاقة ومنتجاتها في متناول الجميع وبالتالي السماح بتنمية أفضل لاقتصاداتنا وصناعاتنا ".

كما رحب الطرفان بالجهود المشتركة في إطار منظمة أوبك وكذلك في إطار المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط (APPO).