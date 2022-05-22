وقعت اليوم الأحد الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره إتفاقية تعاون مع البنك الوطني الجزائري .

وأوضح بيان لمديرية وكالة عدل ، أن هذه الاتفاقية تم إمضاؤها من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ، حيث تتضمن هذه الإتفاقية تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني و مباشرة العمل بها لتمكين مستفيدي سكنات صيغة البيع بالإيجار من تسديد مستحقات الإيجار.

وأشار البيان ، أن الاتفاقية ستمكن مستأجري سكنات صيغة البيع بالإيجار من الاستفادة من خدمة تسديد مستحقات الإيجار الشهري بدل التنقل الى البنك سواء عن طريق آلة الدفع TPE المتواجدة بمكاتب تسيير أحياء عدل او عن طريق الدفع الإلكتروني عن بعد إضافة إلى إستعمال تقنية WIN PAY و التي ستدخل حيز الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة .

حيث ان هذه الأنظمة الإكترونية الخدماتية سترفع على المستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار عناء التنقل من أجل تسديد مستحقات الإيجار الشهري .