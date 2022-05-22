قدّم معهد باستور، اليوم الأحد، معلومات حول مرضى جدري القرود الذي تم تسجيل عدد من الإصابات منه لدى البشر في عدة دول وخاصة أوروبا.

وأوضح معهد باستور أن جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود الذي ينتمي إلى جنس الفيروسات القشرية، تم اكتشافه في عام 1958 ، عندما تفشى مرتين في مستعمرات القرود التي تمت تربيتها للبحث، ومن هنا جاء اسم "جدري القرود".

تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، خلال فترة الجهود المكثفة للقضاء على الجدري، ومنذ ذلك الحين ، تم الإبلاغ عن “جدري القرود” في العديد من بلدان وسط وغرب أفريقيا الأخرى: الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابون، وليبيريا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وسيراليون.

حدثت حالات إصابة بشري جدري القرود خارج إفريقيا، مرتبطة بالسفر الدولي أو الحيوانات المستوردة بما في ذلك حالات في الولايات المتحدة ، وكذلك المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيويين.

ولا يزال المصدر الطبيعي لجدري القرود غير معروف، ومع ذلك، يمكن للقوارض الأفريقية والرئيسيات غير البشرية (مثل القرود) إيواء الفيروس وإصابة البشر.

ومن اعراضه الطفح الجلدي (على شكل بثور) وتضخم الغدد الليمفاوية هي العلامات الرئيسية لصالح جدري القردة.

وأضاف معهد باستور أنه تم تأكيد الحالة الأولى في 7 ماي 2022 في أوروبا لفرد عاد إلى إنجلترا من نيجيريا، ومنذ ذلك الحين، أبلغت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عن 9 حالات مؤكدة من "جدري القردة" في الأشخاص الذين لم يسافروا إلى منطقة معرضة عادة للخطر (وسط أو غرب أفريقيا).

بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد 05 حالة إصابة بـ "جدري القردة" في 13 ماي 2022 في البرتغال، وهناك 15 حالة أخرى مشتبه بها قيد التحقيق. في إسبانيا، تم الإعلان عن إجمالي 30 حالة اعتبارًا من 20 ماي 2022. كما أشارت السلطات الصحية في هذا البلد إلى أنه يتم التحقيق في 18 حالة أخرى مشتبه بها في إسبانيا: 15 حالة في منطقة مدريد، و 02 حالة في جزر الكناري و 01 في الأندلس.

وفي إيطاليا، تم الإعلان رسميًا عن 3 حالات يوم الجمعة 20 ماي 2022، من بينها 30 حالة يشتبه في حدوثها حاليًا، تم الإبلاغ عن حالات أخرى في السويد والولايات المتحدة وكندا.

كيفية الانتقال

- يحدث انتقال الفيروس عندما يلامس الشخص الفيروس من حيوان أو إنسان أو مواد ملوثة بالفيروس، يدخل الفيروس الجسم من خلال جرح في الجلد (حتى لو لم يكن مرئيًا) أو الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية (العين أو الأنف أو الفم).

- يمكن أن يحدث الانتقال من الحيوانات إلى البشر من خلال العض أو الخدوش، أو من خلال تحضير لحوم الطرائد، أو من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو مادة الآفة، أو من خلال الاتصال غير المباشر بمواد ملوثة، مثل الفراش الملوث.

- يُعتقد أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث في المقام الأول من خلال قطرات تنفسية كبيرة. لا تستطيع قطرات الجهاز التنفسي عمومًا السفر لأكثر من بضعة أمتار، مما يتطلب اتصالًا طويلًا وجهاً لوجه.

- تشمل الأساليب الأخرى للانتقال من إنسان إلى إنسان الاتصال المباشر بسوائل الجسم والاتصال غير المباشر بالمعدات المتسخة، على سبيل المثال من خلال الملابس الملوثة أو البياضات.

- لا يزال ناقل المرض الرئيسي لجدري القردة غير معروف، ولكن يُشتبه في أن القوارض الأفريقية تلعب دورًا في انتقال العدوى.

- لا يمكن إجراء التشخيص النهائي في المختبر إلا من خلال تحديد الفيروس باستخدام عينات من الآفات.

التشخيص

التشخيصات السريرية التفاضلية التي يجب مراعاتها هي أمراض الطفح الجلدي الأخرى، مثل الجدري (حتى لو تم القضاء عليه) جدري الماء والحصبة والتهابات الجلد البكتيرية والجرب والزهري والحساسية للأدوية.

يمكن أن يكون اعتلال العقد اللمفية في المرحلة البادرية علامة سريرية لتمييز الجدري عن علامة الجدري (البشري) المعروف بالفعل.

لا يمكن إجراء التشخيص النهائي في المختبر إلا من خلال تحديد الفيروس باستخدام عينات من الآفات.

من أجل تفسير النتائج، من الضروري تزويد العينات بمعلومات المريض مثل تاريخ ظهور الحمى أو تاريخ ظهور الطفح الجلدي.

الوقاية

كما هو الحال مع فيروس كورونا، يمكن أن تكون إيماءات الحاجز مفيدة: ارتداء قناع في الأماكن المأهولة المغلقة، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي وغيرها.

حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الأشخاص الآخرين ، خاصةً إذا كانوا يسعلون أو يعطسون أو يعانون من الحمى.

يمكن اتخاذ عدد من التدابير المحددة للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القرود:

تجنب أي اتصال مع الحيوانات التي يحتمل أن تؤوي الفيروس (خاصة الحيوانات المريضة أو الحيوانات التي وجدت ميتة في المناطق التي يوجد بها "جدري القردة") ؛

تجنب ملامسة المواد ، مثل الفراش ، التي لامست حيوانًا مريضًا ؛

عزل المرضى المصابين عن الآخرين المعرضين لخطر العدوى ؛

نظافة اليدين الجيدة بعد ملامسة الحيوانات المصابة أو البشر. على سبيل المثال ، غسل يديك بالماء والصابون أو باستخدام محلول كحولي مائي

استخدم معدات الحماية الشخصية (PPE) عند رعاية المرضى.