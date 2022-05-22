قرر رئيس "الفاف"، عمارة شرف الدين، اليوم، إرسال ممثلين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لحضور جنازة الدولي السابق فوزي منصوري التي ستقام يوم الثلاثاء بداية من منتصف النهار، بمدينة نيم الفرنسية، حيث سيتم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل في فندق بنيم.

وكشف مصدر "للخبر" أن رئيس "الفاف" كان يرغب في حضور مراسم الدفن، لكن التزاماته تفرض عليه البقاء في الجزائر هذه الأيام من أجل التحضير لتربص المنتخب الوطني الذي سينطلق يوم 29 ماي تحسبا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي سيستهلها المنتخب بمواجهة أوغندا يوم 4 جوان بوهران.

ليسارع عمارة لتعيين ممثلين عن "الفاف" من أجل التنقل وتمثيل الفاف في الجنازة وتقديم واجب التعازي، من باب الواجب وكاعتراف بالجميل لما قدمه اللاعب السابق للخضر في الثمانينات.