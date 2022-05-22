كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية أنها قد سجلت 54 حالة سرقة للكوابل الكهربائية بين سنتي 2021 و2022 .

وقد مست عملية السرقة مختلف مناطق الولاية موزعة عبر14 بلدية، الكوابل النحاسية على الشبكة الكهربائية المنخفضة التوتر وبلغ طول الشبكة التي تم سرقتها والتي سجلتها مصالحنا 29,5 كلم، وفي هذا الإطار خصصت المديرية حسب بيان لها غلافا ماليا قدره 600 مليون سنتيم لإعادة إصلاح هذه الشبكات.

وأضاف البيان انه المديرية وفور وقوع عمليات السرقة تقوم بمعاينة ميدانية لمكان السرقة، وتقوم بجل الإجراءات القانونية حيال هذا النوع من الممارسات لدى السلطات المعنية إقليميا، كون هذه العملية تنعكس سلبا على المواطن من جهة وهذا في جودة ونوعية الخدمة وعلى الشركة من جهة ثانية من حيث الأعباء الزائدة التي تقع على عاتق مديرية التوزيع لإعادة الشبكة إلى الخدمة، ويبقى الزبون هو الأساس من أجل الحماية من هذه الظاهرة بحيث يتوجب عليه الاتصال بالمصالح الأمنية فور ملاحظة حركة غير عادية أو مشبوهة.

من جهة أخرى وفي نفس السياق، ظاهرة أخرى قد عرفت رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر بالاعتداء على خزنات المحولات الكهربائية، وهذا برمي النفايات أمام مدخل هذه المحولات وهو الأمر الذي يعرقل أعوان المؤسسة خلال عمليات التدخل فور حدوث الأعطاب الكهربائية، كما تتسبب هذه الظاهرة في جلب القوارض التي تقوم بإتلاف الكوابل الكهربائية الأرضية المتواجدة على مستوى هذه المحولات وهو الأمر الذي يتسبب في أعطاب كهربائية وبالتالي التأثير على جودة ونوعية خدمة التزويد بالطاقة الكهربائية.