Manchester City est champion d’Angleterre. Les Citizens y sont parvenus ce dimanche en battant Aston Villa (3-2) au bout d’un scénario phénoménal, à l’occasion de la 38e et dernière journée de Premier League.

Les choses n’ont pourtant pas été faciles pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers. Menés 2-0 à la 69e minute, ils trouveront les ressources nécessaires pour l’emporter en marquant trois buts en un peu plus de 5 minutes.

C’est Gundogan qui réduit d’abord le score (76e) avant que Rodri n’égalise (78e). Trois minutes plus tard, Gundogan donne l’avantage à Manchester City (81e) qui ne pliera pas jusqu’à la fin de la rencontre. Au même moment, Liverpool a également battu Wolverhampton mais garde toujours un petit point de retard sur les Sky Blues.

C’est le huitième titre des Citizens qui finissent la Premier League avec 93 points contre 92 points pour Liverpool.