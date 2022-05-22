أكد مدير الاستغلال للأرصاد الجوية والمناخ بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، صالح صحابي عابد، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة المسجلة هذه الأيام على مستوى أغلب مناطق الوطن "تفوق المعدلات الفصلية" وراجعة إلى تسجيل كتل هوائية ساخنة "مرتبطة بالتغيرات المناخية على العموم".

و أوضح صحابي عابد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن درجات الحرارة المسجلة خلال هذه الأيام في المناطق الشمالية وباقي مناطق البلاد "تفوق المعدلات الفصلية بسبب الكتل الهوائية الساخنة الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري"، لافتا إلى أنها ظاهرة "استثنائية يمكن أن تتكرر باستمرار التغيرات التي يشهدها المناخ عموما".

وأضاف بهذا الخصوص، أن "التغيرات المناخية تظهر تأثيراتها سنة بعد سنة على المعدلات الفصلية لدرجات الحرارة، والتي أضحت تفوق المتوسط المناخي المعتاد، وأيضا على كميات الأمطار المسجلة وتوزيعها والتي أصبحت هي الأخرى --كما قال-- تعرف حالة من عدم التوازن، مذكرا بتسجيل كمية أمطار تفوق 3 مرات المعدلات السنوية خلال شهر نوفمبر 2021، مقارنة بتسجيل شح في الأمطار خلال شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022.

كما لفت بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، إلى أن الجزائر عرفت أياما حارة خلال نفس الشهر من العام الماضي، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي.

من جهة أخرى، كشف صحابي عابد، عن توقعات بتسجيل "انخفاض طفيف" في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين، على المناطق الشمالية للبلاد، بينما ستعرف "انخفاضا محسوسا" يوم الأربعاء القادم لتتراوح ما بين 24 و25 درجة.

أما بالنسبة للمناطق الداخلية والجنوب، فسيكون الانخفاض طفيفا، ولكن ضمن المعدلات الفصلية، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 30 و38 درجة، قبل أن تعود إلى الارتفاع تدريجيا بداية من الشهر القادم.

وبخصوص توقعات أحوال الطقس لشهر جوان، أوضح عابد، أن الأجواء ستكون "حارة" ودرجات الحرارة "ستفوق" معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق الوطن.