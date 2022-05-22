أحرز الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد الفوز خارج أرضه 3-0 على ساسولو في الجولة 38 والأخيرة اليوم الأحد.

وكان ميلان يكفيه التعادل لحصد اللقب لأول مرة في 11 عاما، لكنه سجل مرتين بواسطة أوليفييه جيرو.

وأضاف فرانك كيسي هدفا، ليضمن القمة بفارق نقطتين عن غريمه وجاره إنتر ميلان.

ودخل بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه مُتقدّما بِثلاثية نظيفة.

ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ليتوج باللقب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز 11.

وهذا هو اللقب 19 لميلان في الدوري ليصبح في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية تتويجا باللقب .

كما أن هذا اللقب هو الأول لميلان منذ موسم 2010-2011.