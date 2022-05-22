أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، عن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لتسديد مستحقات الإيجار لفائدة المستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار.

وتم ذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها الوكالة مع البنك الوطني الجزائري، ظهيرة اليوم الأحد بمقر مديريتها العامة، والتي ستسمح برفع عناء التنقل للمستفيدين من سكنات "عدل" إلى البنوك لتسديد إيجارهم.

وفي تصريحات صحفية عقب مراسم التوقيع، أكد المدير العام للوكالة فيصل زيتوني أن الوكالة ستوفر ابتداء من اليوم الأحد خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات الإيجار عبر موقعها الإلكتروني وذلك باستعمال البطاقة البيبنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر.

كما تشمل الاتفاقية توفير خدمة تسديد مستحقات الايجار عن طريق أجهزة الدفع الالكتروني "تي بي او" على مستوى مكاتب تسيير أحياء "عدل" أو باستخدام تطبيق البنك الوطني الجزائري "وين باي" على الهاتف النقال، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضاف هذه الخدمة الجديدة إلى تلك التي توفرها الوكالة لفائدة المكتتبين والتي تسمح لهم بدفع الاقساط عبر الانترنت، يضيف السيد زيتوني.