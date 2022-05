L'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé, dimanche, le lancement du service de paiement électronique des loyers au profit des bénéficiaires de logements relevant de la formule location-vente.

Ce service est le fruit d'une convention signée dimanche entre l'AADL et la Banque Nationale d'Algérie (BNA) facilitant ainsi aux bénéficiaires de logements AADL le règlement des loyers sans avoir à se déplacer.

La convention a été signée au siège de l'Agence, par le directeur général de l'AADL, Faycel Zitouni et celui de la BNA, Mohamed Lamine Lebou en présence de cadres des deux établissements.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature, Zitouni a affirmé que l'AADL lancera à partir de ce dimanche le service e-paiement pour le règlement des loyers via son site électronique, et ce, grâce à la carte interbancaire ou Edahabia d'Algérie Poste.

La convention prévoit également la possibilité de s'acquitter des loyers à travers les terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des bureaux de gestion des cités AADL ou bien via l'application mobile de la BNA "WIMPAY" qui sera lancée les prochains jours.

C'est un nouveau service qui s'ajoute à d'autres mis à la disposition des souscripteurs AADL leur permettant de payer leurs tranches par internet, ajoute Zitouni.

De son côté, le DG de la BNA a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour la simplification des services bancaires et la numérisation du secteur, faisant part de la volonté de la BNA à généraliser ce type de services à l'ensemble des activités économiques.

Après à la signature de la convention, une première opération de e-paiement a été exécutée sur le site de l'Agence avec des explications concernant les étapes à suivre à partir de l'enregistrement du numéro de la facture jusqu'à l'obtention du reçu de paiement imprimable et téléchargeable