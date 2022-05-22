اغتيل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني وهو ضابط برتبة عقيد اليوم الأحد بإطلاق نار عليه قرب منزله في شرق طهران.

وأوردت وكالة ارنا الرسمية أن "صياد خدائي أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران".

ويستخدم الإعلام الرسمي الإيراني عبارة "مدافع حرم" للإشارة إلى أفراد الحرس الثوري الذين قاموا بمهام في سوريا والعراق.

وأكد الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الالكتروني أن خدائي هو ضابط برتبة عقيد، منددا بعملية وصفها بأنها "إرهابية" استهدفت خدائي يقف خلفها عناصر على ارتباط بـ"الاستكبار العالمي"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات الجمهورية الإٍسلامية للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها وفي مقدمهم الاحتلال الاسرائيلي .

وأكد في بيانه فتح تحقيق لتحديد هوية المعتدي أو المعتدين