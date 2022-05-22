قدّر الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية كليمان بون، الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما"، مقترحا أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.

وقال بون: "علينا أن نكون صادقين... إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. ربما يستغرق 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل». وتابع: «في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين... بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه''.