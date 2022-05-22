قامت المديرية العامة لسوناطراك والنقابة الوطنية للمؤسسة بالتوقيع على اتفاق جماعي تضمن مراجعة المنح والتعويضات والمصاريف التي تكتسي طابع السداد.

و حضر مراسم التوقيع حسب بيان لسوناطراك الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول، الغاز والكيمياء وكذا أعضاء النقابة الوطنية والإطارات المسيرة للمؤسسة.

جاء هذا الاتفاق نتيجة لديناميكية مفاوضات مثمرة، اتسمت بروح الحوار و التشاور والصدق الذي ساد جميع اللقاءات المنعقدة بين الطرفين.

و يعد الاتفاق حسب ذات المصدر تكملة للمساعي والتدابير المتخذة سابقا، بمقتضى الاتفاق الجماعي المؤرخ في 16 فبراير 2021، الذي يهدف إلى تدعيم الانسجام و الاستقرار الاجتماعي بالمؤسسة.