وصف نائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، الشّيخ ناجح بكيرات، الدّعوات الاستيطانية والتّحريضية لهدم قُبّة الصخرة بأنّها “اعتداء على الهُوية العربية والإسلامية، والتراث العالمي”.



وأشار بكيرات إلى أنّ دعوات هدم قبّة الصخرة مخطط استيطاني قديم، يهدف إلى اقتلاع جذورنا، والاعتداء على ملياري مسلم، منبّهًا إلى أنّ القبّة والمسجد الأقصى مسجّلان في التراث العالمي، والمهدّد بخطر التّهويد وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.



وأوضح أنّ هذا الاعتداء يستهدف أحد أقدم التّراث في العالم، والّذي يمثّل حضارة وقيم إنسانية، معتقدًا أنّ هذه الدّعوات تسعى إلى تحريض المستوطنين المتطرّفين للقيام بمثل هذه الأعمال.



وذكّر الشّيخ بكيرات أنّ قبّة الصخرة سبق وأن اعتدى عليها الاحتلال، حينما اقتحمها وأطلق النّار على المصلّين داخلها، إلى جانب الحفريات المتواصلة تحتها وتحت المسجد الأقصى عمومًا.

وشدّد على أنّ قبّة الصخرة لها حضور في مركز مدينة القدس وتشير إلى الهُوية والتّاريخ، والاحتلال يسعى إلى مسح هذه الهُوية الإسلامية.



ودعا الشّيخ ناجح إلى مواجهة اقتحامات المستوطنين، قائلًا: “الحشد الفلسطيني والمقدسي مهمّ” لإفشال مخططات التّهويد الّتي لا تتوقّف في المسجد الأقصى.