شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، هذا الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة رفع درجة اليقظة في مجال محاربة حرائق الغابات والسرعة في إصدار الانذار المبكر فور اندلاعها.

وقال هني خلال زيارة تفقدية للغرفة العملياتية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات التابعة للمديرية العامة للغابات، إن المكافحة الفعالة لحرائق الغابات تقوم على ثلاثة عناصر أساسية وهي الانذار المبكر بفضل اليقظة باستخدام الوسائل التقنية والتدخل السريع والانسجام بين مختلف المتدخلين في عملية إخماد الحرائق.

وأشار الوزير إلى أنّ الدولة وافقت على تمويل يفوق ستة ملايير دينار موجهة للمديرية العامة للغابات خلال السنة الجارية قصد تمكينها من الحصول على وسائل إضافية خاصة التقنية منها لمحاربة حرائق الغابات.

وذكر بأن اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي تنصب عادة بداية شهر جوان، تم تقديم تاريخ تنصيبها هذا العام إلى 10 ماي الجاري بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من حرائق الغابات خلال هذا الموسم.

إلى ذلك، دعا الوزير المواطنين إلى الابتعاد عن التصرفات التي من شأنها أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة خلال أيام عيد الأضحى القادم حيث تقبل العديد من العائلات على شواء اللحم في الغابات مما قد يؤدي إلى انطلاق حرائق تتسبب في كوارث كبيرة كالتي عاشتها بعض ولايات البلاد في الصائفة الماضية وخلفت 84 قتيلا وإتلاف أكثر من 100 ألف هكتار.

من جانبه، أكد المدير العام للغابات جمال طواهرية في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أنّ التدخل الأولي لإخماد الحرائق "مهم جداً"، مشيراً إلى أنّ المديرية العامة للغابات وضعت مراكز مراقبة الحرائق في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إعطاء الانذار المبكر من أجل التدخل الأولي بالتعاون مع أعوان الحماية المدنية.

وتشمل استراتيجية محاربة حرائق الغابات لهذه السنة شق وقائي متعلق بتنقية الغابات وبناء صهاريج مائية وشق تحسيسي تكويني اتجاه المواطنين والجمعيات ولجان القرى، بالإضافة إلى الرفع من القدرات المادية لمختلف المديريات المحلية والمديرية المركزية.

وتتضمن الغرفة العملياتية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات التابعة للمديرية العامة للغابات على قاعة مجهزة بوسائل تقنية تسمح بمتابعة وضعية الحرائق عبر كامل التراب الوطني عن طريق الاقمار الصناعية، بالإضافة إلى قاعة راديو تربط المديرية المركزية بمختلف المديريات والمحافظات المحلية لاستقبال المعلومات بشكل آني.