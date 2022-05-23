انتشل غطاسو الحماية المدنية لولاية سطيف بعد ظهر أمس جثة شاب توفي غرقا داخل بركة مائية في قرية بورديم ببلدية سرج الغول.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن فرق النجدة لوحدة بني عزيز تدخلت بعد ظهر هذا الأحد من حادث غرق شاب في بركة مائية في قرية بورديم ببلدية سرج الغول على حدود بلدية بني عزيز، حيث تم انتشال جثة الضحية من داخل البركة المسماة "أم الشراشف" من عمق حوالي خمسة أمتار بمجرى الوادي.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية شاب يبلع من العمر 18 سنة كان يسبح في البركة مع رفيقين له، وبعد استكمال المصالح المعنية تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم تم تحويل جثته إلى المصلحة المعنية بمستشفى بني عزيز في أجواء حزينة.

ونبهت الحماية المدنية المواطنين إلى تجنب السباحة في مثل هذه الأماكن الممنوعة والخطيرة وغير الآمنة وغير المحروسة.